Formandsopgør på vej hos IA?

Redaktionen Onsdag, 09. maj 2018 - 10:34

Efter den kraftige vælgerlussing risikerer Sara Olsvig at blive udfordret som formand for Inuit Ataqatigiit.

Det vurderer politisk kommentator Sten Lund overfor AG.

Hidtil er det lykkedes for Inuit Ataqatigiit at holde eventuelle konflikter bag lukkede døre. Men efter et tabt valg i 2014 og en tilbagegang på 7,6 procentpoint ved dette valg, så vurderer den politiske kommentator, at der kan komme uro i partiets bagland.

- Som analytiker har jeg netop de seneste dage gået og tænkt på, om Sara Olsvig er den rigtige formand for IA, siger politisk kommentator Sten Lund til AG.

Han medgiver dog, at det ikke er formandens skyld, at IA blev straffet af vælgerne.

Du kan læse mere om Sten Lunds analyse i AG: