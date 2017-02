Formandens exit skaber usikkerhed

- Jeg meddelte selvstyret i slutningen af december, at jeg ville ophøre med formandskabet af helt personlige og private årsager, og det har jeg ikke ønsket at ud­ dybe.

Sådan siger afgående formand, Leo Larsen, der har valgt at forlade sit post som formand for Kalaallit Airports, på grund af personlige årsager.

Frygter forsinkelser

I Qaasuitsup Kommunia er kommunalbesty­relseskandidat for Siumut, Ane Lone Bagger bekymret for, at formandens afgang betyder forsinkelser og usikkerhed om projektet.

- Det værste for erhvervslivets udvikling er usikkerhed. Når der kommer et skift i formandskab, så står man i stampe. Jeg er bekymret for, at lufthavnene i Ilulissat, Nuuk og Qaqortoq forsinkes yderligere. Jeg mener, det er essentielt for landets er­ hvervsudvikling, at vi kommer i gang med de lufthavnsudvidelserne, som Inatsisartut har besluttet, siger Ane Lone Bagger, der opfordrer Kalaallit Airports til at melde ud, hvad status er på lufthavnsprojekterne og inddrage erhvervslivet i fremtidsudsigterne.

