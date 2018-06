Formanden for Naalakkersuisut: Vi skal i gang hurtigst muligt

Redaktionen Fredag, 22. juni 2018 - 10:46

Intet er ændret, det er stadig Grønland selv, inden for rammerne af lovgivnin­gen, der bestemmer hvordan lufthavnspak­ken skal realiseres, siger formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsen om den aftale han har indgået med statsminister Lars Løkke Rasmussen.

Det skriver Sermitsiaq.

- Danske entreprenørselskaber og inve­steringsselskaber har samme mulighed som andre til at byde på anlæggelsen af de tre nye lufthavne. Kalaallit Airports A/S har jo allerede givet grønt lys for tre danske entre­prenørselskaber ud over kinesiske og cana­diske selskaber, der har fået grønt lys for at kunne byde ind på opgaven. Ligeledes har danske investeringsselskaber mulighed for at tilbyde at yde lån, og det er Danske Bank, som Kalaallit Airports bruger som investe­ ringsrådgiver. Men jeg skal understrege, at ingen bliver forfordelt. Det væsentlige er at sikre vort land den mest fordelagtige aftaler, siger Kim Kielsen (S).

