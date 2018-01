Formand for skiforbundet: To atleter til OL er stort bedrift

Hele to atleter skal deltage ved vinter-OL i Sydkorea næste måned. Her har både langrendsløber Martin Møller og freestyle half-pipe skiløber Laila Friis-Salling blevet udtaget til De Olympiske Lege.

Formanden for skiforbundet Timooq Mølgaard er begejstret over, at Grønland bliver repræsenteret ved OL.

- Det viser, at vi godt kan begå os i den internationale scene, og jeg er helt sikker på, at det vil gavne idrætten yderligere i Grønland, at vi har to atleter, der deltager ved OL. Det er en stor bedrift, at to grønlandske atleter skal deltage ved OL, siger Timooq Mølgaard til Sermitsiaq.AG.

Timooq Mølgaard er fra Qeqertarsuaq, der ifølge Grønlands Statistik havde 883 indbyggere pr. 1. juli 2017, Martin Møller har boet som barn i byen, mens Laila Friis-Salling også er fra samme by.

- Som borger er jeg stolt over, at to atleter fra samme by skal til OL. Qeqertarsuaq er kendt som en sportsby, hvor GM-deltagerne herfra byen plejer at ligge på toppen. Det ser vi blandt andet i fodbold, hvor klubben G-44, er én af Grønlands bedste hold. Sportsfolk herfra byen har stor viljestyrke, fremhæver Timooq Mølgaard.

Han har bemærket, at borgerne i den nordgrønlandske by er begejstrede over, at to af byens børn skal til vinter-OL.

- På Facebook har jeg set flere opslag, at mange er stolte over, to fra byen skal deltage ved den store sportsbegivenhed. Jeg er også meget stolt, selv om jeg som formand for skiforbundet skal arbejde for hele landet. Det er noget helt særligt, og vi kommer til at følge dem begge meget tæt, når konkurrencerne starter, lyder det fra skiforbundets formand Timooq Mølgaard.

