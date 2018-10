Formand for Inatsisartut: Kvinder og mænd skal have ligestilling i landspolitik

Redaktionen Søndag, 28. oktober 2018 - 08:38

Som det er i dag, har der godt nok været nogle tilpasninger til, at kvinder også kan sidde i det grønlandske parlament, men det er langt fra nok til at tiltrække flere kvinder ind i landspolitik, det mener Inatsisartuts nye kvindelige formand, Vivian Motzfeldt (S) til Sermitsiaq:

Mødre forhindres

- Hvis parlamentet ikke alene skal være for seniorer, singler uden børn og helt unge mennesker, der endnu ikke har stiftet familie, så må vi ændre de lovgivningsmæssige barrierer. Børnefamilier, her især mødre, forhindres i at stille op til et valg. Vi lever i en tidsalder, hvor sådanne formynderiske og snæversynede rammer ikke bør sætte grænser for, hvem der skal have mulighed for at stille op. Jeg vil derfor bruge min position som formand for Inatsisartut, ikke alene til at give bedre rammer for de vilkår Inatsisartut lever under i dag, men også arbejde for at få et gevaldigt løft i at få ligestillingsprincippet indført i det grønlandske parlamentsarbejde, påpeger Vivian Motzfeldt (S).

Vivian Motzfeldt mener, at det er vigtigt at sikre ligestilling mellem kønnene i politik. Der er brug for både kvinders og mænds dømmekraft i beslutningsprocesserne

Læs hele artiklen i Sermitsiaq. Køb adgang til avisen via linket herunder: