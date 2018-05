Formand for Ili Ili genvalgt

Redaktionen Onsdag, 16. maj 2018 - 06:15

Ili Ili, grønlandske studerendes organisation for højere videregående uddannelser, holdt mandag 14.maj generalforsamling på Ilisimatusarfik.

Organisationens formand Qivioq Nivi Løvstrøm, der læser til Kultur –og Samfundshistorie på Ilisimatusarfik, fortsætter som formand for organisationen. Det skriver organisationen i en pressemeddelelse.

Den nye bestyrelse i Ili Ili vil fokusere på tre ting: De studerendes vilkår, studiemiljø samt styrkelse af uddannelsesniveauet.

Den nye bestyrelse vil ligeledes arbejde videre på at få etableret et studenterhus, som alle de studerende kan benytte sig af som samlingspunkt. Bestyrelsen mener, at dette vil styrke studentermiljøet og sammenholdet blandt de studerende.

Den nye bestyrelse består af: