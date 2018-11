Formand i Avalak: Sådan får man flere hjem efter endt uddannelse

Sorlannguaq Petersen Torsdag, 22. november 2018 - 19:56

Demokraternes Steen Lynge har fremsat en forslag til forespørgselsdebat om, ’’hvordan man fra Inatsisartut kan bidrage til at bibeholde en stærk tilknytningsfølelse til landet hos ungdommen således, at de unge mennesker der tager til udlandet for at studere har lyst til at vende hjem og bidrage til vores samfund med deres viden og kompetencer.’’

Han begrunder forslaget blandt andet med, at 56 procent af dem, der har studeret i udlandet var bosat i Grønland 10 år efter, at de afsluttede deres uddannelsesforløb, som det fremgår af rapporten ”Redegørelse om rekruttering og fastholdelse” fra 2017.

Sermitsiaq.AG har talt med den nye formand for studenterorganisationen i Danmark for grønlandske studerende, Avalak, Hans Peter Mønsted om, hvad der er vigtigt for dem, hvis de skal vende hjem efter deres uddannelse.

Vise jobmuligheder

- Det vil være godt, hvis arbejdsmarkedet viser lidt mere jobmuligheder og hvad der er af arbejdsopgaver, siger Hans Peter Mønsted, der er kandidatstuderende i psykologi på Syddansk Universitet.

Han er godt klar over, at der er forskellige jobsites, hvor man kan se jobmuligheder i de offentlige og private sektor. Men jobannoncer er ikke altid nok, mener han, og nævner Kommuneqarfik Sermersooq som et godt eksempel.

- Kommunen tilbyder sommerferiejobs til studerende i Danmark og udlandet, så de studerende får praktisk erfaring og tilknytning til arbejdsmarkedet, fortæller formanden for Avalak, der mener, at det kunne være godt med lignende tilbud fra andre i arbejdsmarkedet.

Men Hans Peter Mønsted erkender også, at studenterorganisationen kan være bedre til at vise de mange jobmuligheder efter endt uddannelse i Danmark.

Komme hjem flere gange

Steen Lynge mener også, at det er nødvendigt at se på, hvorvidt man kan sikre, at de studerende kommer hjem flere gange i løbet af deres studietid.

- Det kunne være ved at læse et semester på Ilisimatusarfik eller måske ved at være i praktik i Selvstyret, en af kommunerne eller en virksomhed, skriver han i sit forslag til forespørgselsdebatten.

LÆS OGSÅ: Ny strategi: Kom hjem i sommerferien!

Boliger, børnehaveplader og politisk ustabilitet

Formanden for Avalak fortæller også, at det er vigtigt for studerende at kunne have en bolig, når man vender hjem og vuggestue- og børnehavepladser hvis de har børn. Der er generelt stor boligmangel og lang ventetid til daginstitutionerne.

Det er ikke kun det basale ting som ovennævnte, der er afgørende for de studerendes lyst til at komme hjem efter uddannelsen.

- Den ustabile politiske situation i Grønland kan også have afgørende betydning for nogle studerende, lyder det fra Hans Peter Mønsted og henviser til en tidligere trivselsundersøgelse blandt studerende i Danmark, der har spurgt om emnet. Han nævner også den seneste tids skiftende koalitioner.

Motiveret til at komme hjem

Avalak-formanden har planer om at komme hjem til Grønland, når han en gang er færdiguddanet.

- Jeg er motiveret til at komme hjem, lyder det fra ham.

Forslaget til forespørgseldebat skulle ellers været debatteret i Inatsisartut torsdag, men blev udsat, da det ikke blev nået og behandlingsdatoer meddeles på et senere tidspunkt