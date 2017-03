Forlader hjemmet – og vender aldrig tilbage

Når der sættes lup på affolkningen af bygderne er det et foruroligende syn, der toner frem under forstørrelsesglasset.

Østgrønlandske Kulusuk er et af de steder, hvor der bliver stadig flere forladte huse. I den forløbne uge satte den statsejede, franske nyhedskanal, France24, fokus på bygden i en internetartikel, der blev videreformidlet til de mange europæiske læserne på både engelsk og fransk.

- Hver sommer flytter flere og flere væk fra Kulusuk. De efterlader rækker af forladte huse bag sig, skriver avisen indledningsvis og giver herefter ordet til den islandske antropolog Johanne Björk Sveinbjörnsdóttir.

Hun bor til dagligt i Berlin, men opholder sig om sommeren i Kulusuk for at arbejde på det lokale hotel – og samtidig via sit fag dokumentere forandringerne i bygden. Det har hun gjort siden 2013.

- Sidste sommer talte jeg 81 forladte hjem. Det tal skal ses i sammenhæng med, at der totalt kun er 149 huse i bygden. Og antallet af borgere fortsætter med at falde, forklarer hun til journalisten fra France24.

