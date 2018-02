Forhandlinger mellem RAL og Aalborg Havn er brudt sammen

Forhandlingerne mellem RAL og Aalborg Havn er slut. Det fremgår af en pressemeddelelse som Aalborg Havn netop har udsendt.

Parterne har ikke kunnet enes om at ændre den aftale, der forpligter RAL til at benytte Aalborg som basishavn frem til 2022.

I Aalborg Havns fortolkning betyder det, at aftalen fortsat gælder.

- Som en følge heraf vil den gældende basishavnsaftale imellem RAL og Aalborg Havn udgøre grundlaget for Grønlandstrafikken mellem Danmark og Grønland frem til udgangen af 2022. RAL vil således i denne periode være forpligtet til at håndtere mindst 75 % af godset via Aalborg Havn samt operere containerterminalen i Aalborg, står der pressemeddelelsen.