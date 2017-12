Forgangskvinde i Sisimiut hædret

Qeqqata Kommunia hædrer hvert år en borger i kommunen.

Hædersprisuddelingen foregik fredag i byrådssalen i Sisimiut fredag , hvor Borgmester Malik Berthelsen uddelte årets hæderspris til Sofie Boassen.

Sofie Boassen er født i Sisimiut, og blev gift med Edvard Boassen i 1958. Efter 30 års ægteskab blev Sofie enke. Sofie har seks børn, 16 børnebørn og seks oldebørn. Selvom hun mistede sin mand tidligt, har hun formået at støtte sine børn og familie i alle henseender.

Sofie har arbejdet trofast og loyalt i Tandklinikken i næsten 45 år og har været vellidt blandt kollegaer og klienter. Sofie har været en aktiv del af foreningslivet i Sisimiut, har fungeret som formand for SSP, og har været med til at sikre en god økonomi for foreningen.

Sofie har ligeledes været aktiv i Arnat Peqatigiit (kvindeforeningen), og har i en perioden være formand for foreningen. Som medlem af Arnat Peqatigiit har hun kæmpet for, at foreningen skulle få sit eget foreningshus. Dette har hun været med til at opnå.

Sofie meldte sig ind i Utoqqaat Nipaat, da hun blev pensioneret, og blev også medlem af Utoqqaat Peqatigiiffiat (ældreforeningen), som hun nu blev formand for.

I borgmester Malik Berthelsens tale til Sofie Boassen udtrykte han sin taknemmelighed over den flotte indsats, som har haft stor betydning for mange indbyggere i kommunen og fremhæver, at Sofie er en forgangskvinde, som gennem hendes foreningsarbejde har inspireret og motiveret mange.

Hædersprisen i form af diplom og en pengegave uddeles hvert år i Qeqqata Kommunia. Hædersprisen går til personer, som gennem særlig fortjenstfuld indsats har udvist interesse, flid og initiativ indenfor kommunen.