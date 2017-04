Forfatter om Lars-Emil: Han kunne blive ved med at snakke

Det er ved at være et år siden, at Niels Ole Qvist begyndte på bogen om Lars-Emil Johansen.

Siden maj sidste år er det blevet til 15-20 langvarige samtaler.

- Lars-Emil var overraskende åbenhjertig og svarede beredvilligt på mine mange spørgsmål, også de mere nærgående eller ubehagelige af slagsen. Han har en ret utrolig hukommelse, siger Niels Ole Qvist.

Fyldt med energi

Samtalerne varede ofte til den anden side af midnat.

- Ofte var det mig, der måtte sige stop, fordi hovedet ikke kunne rumme flere oplysninger. Han kunne bare blive ved og ved med at snakke. Jeg forstår godt, at politiske modstandere kan have svært ved at hamle op med den energi, siger Niels Ole Qvist.

Det blev til massevis af informationer og materiale, der måtte sorteres og efterprøves.

- Jeg sad tilbage med over 200 sider tætskrevne note-sider.

Sortering i de mange ord

Ikke nogen ubetydelig opgave. For ikke alene er Lars-Emil Johansen en dreven politiker. Han er også ualmindelig godt skåret for tungebåndet.

- Mange kilder i bogen kommer ind på hans retoriske evner - og ikke altid i positive vendinger. Som journalist og forfatter skal man selvfølgelig have det i baghovedet, når man interviewer ham; at han er en mester med ord, beskriver Niels Ole Qvist en af udfordringerne ved at skrive en sådan bog.

- Hans danske ordforråd er jo større og mere nuanceret end de fleste danskeres. Derfor har jeg da også, såvidt mine evner rækker, forsøgt at efterprøve hans udsagn hos skriftlige og mundtlige kilder, blandt andet har jeg haft adgang til alle AG´s aviser fra de sidste 50 år.

Intet glansbillede

Det er næppe nogen underdrivelse, at kalde Lars-Emil Johansen for en af de mere kontroversielle personligheder i grønlandsk politik.

- Undervejs i forløbet talte vi flere gange om, at ingen gider læse en bog, hvor hovedpersonen fremstår som en glansbilled-figur. Livet er godt og ondt. Man får nogle stød undervejs, og det skal helst afspejles i en biografi. Den var Lars-Emil med på, fortæller Niels Ole Qvist.

Ja til kritik - men helst fra Lars-Emil

- Jeg fandt så ud af, at han på en måde er lidt af et paradoks: Han er ikke begejstret for at blive kritiseret af andre, slet ikke politiske modstandere. Men til gengæld er han meget energisk og vedholdende, når han skal kritisere sig selv.

Lars-Emil Johansen referer jævnligt selv på facebook og i andre sammenhænge til sit tidligere misbrug af alkohol - gerne med en tilføjelse om, at han har lært af sine fejl.

- Mange steder i bogen erkender han egne fejl. Både politiske og erhvervsmæssige. Lige som han ikke skåner sig selv, når det kommer til den private front, siger Niels Ole Qvist.

Erfaringer far portræt af Waage Sandø

Forfatteren har kunnet trække på tidligere erfaringet med en anden biografi, som han har skrevet, nemlig skuespilleren og teaterdirektøren Waage Sandø (kendt fra DR-serierne Krøniken, Rejseholdet og senest Bedrag).

- Sjovt nok minder det her bog-forløb på mange måder om de oplevelser, jeg dengang havde med Waage. De er også næsten jævnaldrende.

- Waage Sandø har lige som Lars-Emil haft et ret fortumlet privatliv med alkohol og kvinder. Men han kan også - som Lars-Emil - være enormt selvironisk og ét øjeblik meget alvorlig og det næste meget morsom. De er begge livsnydere.