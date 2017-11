Forfatningsproces speedes op

For første gang tilkendegiver Naalakkersuisoq for Selvstændighed, Karl Kristian Kruse, hvornår et udkast til den grønlandske forfatning kan ligge klar.

Tempo skruet i vejret

Der er flere tegn på, at forfatningsprocessen bevidst er skruet op i tempo, så et udkast kan ligge klar inden udgangen af 2018. Det fremgår af en præcisering, som Karl Kristian Kruse har sendt til Sermitsiaq.AG.

I den oprindelige plan opererede man med en tidshorisont på to til tre år - endda med mulighed for forlængelse.

I kommissioriet for Forfatningskommissionens arbejde fremgår det, at ”det tilstræbes, at Forfatningskommissionen afslutter sit arbejde og fremlægger sin betænkning indeholdende et forslag til forfatningen inden for en tidshorisont på to til tre år fra sin nedsættelse”.

Og der står videre, at kommissionen ”kan få forlænget sin arbejdsperiode, hvis dette bliver nødvendigt”.

Den 26. april 2017 kunne Naalakkersuisut stolt præsentere Forfatningskommissionen og dermed ser det ud til, at forfatningsarbejdet kan blive lavet på lidt over halvandet år.

Ingen penge i 2019

Af finansloven for 2018 fremgår det også, at man ikke har afsat penge af til kommissionens arbejde i 2019.

Af samme finanslov fremgår det også, at man søger en ekstrabevilling på 500.000 kroner, som Naalakkersuisut bemyndiges til med godkendelse af Finans- og Skatteudvalget at disponere over. Den halve million kroner kan anvendes til tre formål:

Styrkelse af sekretariatet

Embedsbolig til formanden

Vederlag til medlemmerne

Arbejdende formand

Det fremgår af samme præcisering fra Karl Kristian Kruse, at Forfatningskommissionens formand har udtrykt ønske om at indtræde som ”arbejdende formand”. Hvis dette imødekommes kunne det skyldes den nye tidsplan, som kommissionen øjensynligt arbejder med set i relation til Kruses udmelding.

Demokraternes Nivi Olsen udsendte mandag en pressemeddelelse, hvor hun klart afviste, at medlemmer af kommissionen skal have vederlag, hvilket også er stadfæstet i det nuværende kommissiorium. Men Naalakkersuisut har barslet, at det vil komme med et tillæg til Forfatningskommissionens kommissiorium i forbindelse med udmøntningen af den halve million kroner.

Nivi Olsen: OK med embedsbolig

Nivi Olsen oplyser desuden, at der kan være sund fornuft i at yde formanden en bolig, hvis det økonomisk bliver billigere end hotelophold.

- Embedsboligen skal ses som et billigere og bedre alternativ til et hotelværelse. Hverken mere eller mindre, fastslår Nivi Olsen.