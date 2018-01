Forfatningskommissionen tager arbejdshandskerne på

- Jeg er meget lettet og glad for at Naalakkersuisut nu har opdateret Kommissionens sammensætning, så vi kan komme i gang igen med vores arbejde.

Det siger formanden for forfatningskommissionen Vivian Motzfeldt (S) i en pressemeddelelse.

Det sker efter, at naalakkersuisoq for selvstændighed Suka K. Frederiksen (S) har opdateret sammensætningen i kommissionen.

Læs: Suka løser strid om Forfatningskommissionen

Vivian Motzfeldt oplyser i en pressemeddelelse, at kommissionsmedlemmerne skal mødes næste uge i Nuuk.

- Det er vores ønske at den afgående medlem Ane Hansens efterfølger udpeges hurtigst muligt, så vi kan komme i gang og vi glæder os selvfølgelig meget til at fortsætte arbejdet, lyder det fra formanden for forfatningskommissionen.