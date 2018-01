Forfatningskommissionen splitter koalitionen

På et møde i Nuuk i onsdags genoptog Forfatningskommissionen sit arbejde efter to måneders arbejdsnedlæggelse på grund af en bitter strid om hvem, der i det hele taget må være medlem af kommissionen.

Striden fandt en løsning på et møde i Naalakkersuisut 10. januar, og kommissionsformanden Vivian Motzfeldt kunne i forgårs sige farvel til Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit, og Mala Høy Kúko, Siumut/tidl. Atassut, og goddag til Debora Kleist, Inuit Ataqatigiit.

En stol står tom, indtil Atassut igen bliver repræsenteret i Inatsisartut. Men løsningen afslører samtidig en dyb splittelse i Naalakkersuisut, skriver Sermitsiaq.

Krævede Ane Hansens afgang

Inuit Ataqatigiit ønskede, at partiets oprindelige kommissionsmedlem Ane Hansen fortsatte, selv om hun har orlov fra Inatsisartut for at passe sit arbejde som borgmester i Kommune Qeqertalik.

Men Siumut krævede Ane Hansens afgang, så Forfatningskommissionen alene består af medlemmer med sæde i Inatsisartut.

– Vi stemte som et mindretal imod flertallets beslutning, siger Inuit Ataqatigiits formand Sara Olsvig, som tager flertallets beslutning til efterretning.

Og så byttede partiet Ane Hansen ud med Debora Kleist.

– Vi håber ikke, at denne udskiftning vil danne en kedelig præcedens for, at der fremover skal udskiftes medlemmer igen og igen. Disse seneste sager viser, at der er behov for en mere gennemtænkt måde at udpege medlemmer af Forfatningskommissionen på, siger Sara Olsvig.

