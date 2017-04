Forfatningskommissionen er nu på plads

Nu skal arbejdet med at skrive en forfatning til landet i gang.

Eller rettere: Der skal i realiteten skrives to forfatninger, nemlig en der skal gælde mens Grønland fortsat er del af Rigsfællesskabet og en, der skal gælde for et uafhængigt Grønland.

Naalakkersuisoq for selvstændighed, Suka K. Frederiksen (S) har i dag formelt nedsat kommissionen med Vivian Motzfeld (S) som formand, og hun lægger ikke skjul på, at det er den sidste del af opgaven, som hun ser som den vigtigste.

Forfatningskommission hastes igennem Inatsisartut

- Arbejdet med en grønlandsk forfatning er et vigtigt skridt på vejen mod selvstændighed. Det er et arbejde for fremtiden og en af de vigtigste forberedelser til at blive en selvstændig stat, skriver hun i en pressemedelelse.

Den kommende borgmester i Qaasuitsoq Kujalleq, Ane Hansen (IA) bliver næstformand i kommissionen. De øvrige medlemmer er Jess Svane (S), Mimi Karlsen (IA), Per Rosing-Petersen (PN) og Mala Høy Kúko (A).

Der står en plads ledig til Demokraterne, der hidtil ikke har ønsket at udpege et medlem.

- Forfatningen skal være baseret på vores fælles værdier og kultur. Der er behov for, at vi alle samarbejder om opgaven, siger Suka K. Frederiksen (S).

Forfatningskommissionen tilrettelægger selv sit arbejde, og har herunder muligheden for at nedsætte arbejdsgrupper.