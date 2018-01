Forfatningskommissionen kræver mere tid

Det fremgår af en pressemeddelelse, som Forfatningskommissionens formandskab har udsendt fredag.

Stor uenighed

Der har i den senere tid været stor uenighed om, hvornår man kan forvente et forslag til ny forfatning.

Den 23. november oplyste Karl Kristian Kruse, der varetog Suka K. Frederiksens ressortområde, til Sermitsiaq.AG, at man forventede et udkast inden udgangen af 2018.

Få dage senere, da Suka K. Frederiksen havde afsluttet sin sygeorlov, betonede hun over for KNR, at kommissionen skulle have længere tid til sit arbejde.

- I Koalitionsaftalen fremgår det, at sagen blev vedtaget til at skulle tage 2 til 3 år, sagde Suka K. Frederiksen til Qanorooq.

Da Forfatningskommissionen officielt blev etableret i april 2017 vil det ifølge Suka K. Frederiksen medføre, at arbejdet senest skal være afsluttet i april 2020.

Tredje dato

Formanden og næstformanden i Forfatningskommissionen, Vivian Motzfeldt og Mimi Karlsen oplyser nu en helt tredje dato for afslutningen på arbejdet.

- Vi agter at afslutte vort arbejde med udgangen af år 2020, skriver kommissionens formandskab og oplyser, at den arbejdsplan allerede lå klar i oktober 2017.

Konference i 2018

De oplyser i øvrigt, at der vil blive arrangeret en konference i år, som skal sætte fokus på betydningen og vigtigheden af arbejdet og formålet med en grønlandsk forfatning.

