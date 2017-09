Fordeling af medarbejdere er stærkt forsinket

- Qaasuitsup Kommunia skulle ellers have oplyst de 143 kommunalmedarbejdere den 1. juli, om hvor de i fremtiden skal arbejde. Men det er ikke sket endnu.

Det siger formanden for Overgangsudvalget i Kommune Qeqertalik, Ane Hansen (IA), der fra 1. januar bliver borgmester i kommunen.

Qaasuitsoq står for besluningen

Qaasuitsup Kommunia skal stå for fordelingen af de 143 kommunale medarbejdere, og skal beslutte, at de enten skal arbejde i Ilulissat eller i Aasiaat.

Kommunaldirektør i Qaasuitsup Kommunia Hans Eriksen har torsdag oplyst til Sermitsiaq.AG, at Overgangsudvalget holder møde om emnet fredag den 29. september.

Har ellers prikket til kommunen

Men som Ane Hansen siger, skulle oplysningen til medarbejderne være sket 1. juli, om hvor de i fremtiden skal arbejde.

- Hvorfor er beslutningen blevet udskudt?

- Spørg Qaasuitsup Kommunia om det. Det samme spørgsmål har vi stillet hele sommeren igennem uden at få svar, for vi har prikket til dem, siger Ane Hansen.

- Det har været frustrerende, at det tager så lang tid med at tage beslutningen, da det er afgørende for vores fremtid, lyder det fra Ane Hansen.