Forbundsformand satte fokus på det svære regnestykke

- Det er en kendsgerning, at der er arbejdspladser, som mangler arbejdskraft. Og det i en alvorlige grad enkelte steder. Det betyder, at hvis der ikke kommer arbejdskraft fra andre byer i landet, er der ikke andet at gøre end at tilkalde arbejdere fra andre lande, sagde Jess G. Berthelsen i sin 1. maj tale i forsamlingshuset i Nuuk. På en dag hvor der udenfor var strålende solskin, smeltende sne og gule busser, der var udstyret med flag i dagens anledning.

Befolkningstal for nedadgående

Forbundsformanden gik videre i sin tale efter at have konstateret, at befolkningstallet i denne tid bliver mindre og mindre:

- Hvis befolkningstallet ikke stiger, vil vi fremover slide hinanden op i kampen om indbyggere mellem regionerne. Dem, der har flere penge, vil vinde kampen – sådan har det altid været, med mindre der sker en lovmæssigt regulering sted.

Det fik Jess G. Berthelsen til at stille følgende spørgmål:

Læs også: Olsvig-løfte 1. maj: Vi skal have en barselsfond

- Hvordan vil vi udvikle vort land med så få indbyggere. Og hvordan vil vi fordele vore rigdomme på landsplan?, sagde han, og pegede på at rigdommene først og fremmest er fisk og rejer.

Kendsgerninngen

- Det er en kendsgerning, at hellefisken udgør den dominerende indtjeningskilde i den nordlige del af landet. Den bidrager betydeligt til landskassen, og den har et betydeligt behov for arbejdskraft. Hvis der eksempelvis skal være 30.000 indbyggere i Nuuk i 2030, hvem skal så arbejde i fiskeindustrien i Nordgrønland? Og når forarbejdning af fisk er den altdominerende indtjeningskilde som et produktivt erhverv i dag, vil det blive nødvendigt at indføre arbejdskraft f. eks. fra Kina. Og det er en kendsgerning, at hvis udviklingen med stor tilflytning til Nuuk fortsætter, vil der i 2030 være 21.555 indbyggere i byen. Hvordan vi end vender regnestykket, er dette ikke desto mindre en kendsgerning, understregede forbundsformanden.

Træd i karakter

Han sendte spørgsmålene videre til Inatsisartut, som han mente skulle træde i karakter og beslutte udviklingen på landsplan. Og to af de vigtigste personer i Naalakkersuisut var til stede i forsamlingshuset. De to partiformænd Kim Kielsen og Sara Olsvig for henholdsvis Siumut og IA.

- Når vi ikke skal fortsætte med tovtrækkeriet, er det nu på tide at tage en beslutning om, hvordan udviklingen skal ske på landsplan. Det jeg tænker på er, at vore landspolitikere bør tage et ansvar for udviklingen i hele landet for de næste 30 år, lød hans efterlysning, og han tilføjede:

Opbakning

- Vi vil på arbejdsmarkedet blandt arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationerne følge en sådan beslutning op, og vi vil lægge planer ud fra en sådan beslutning. Hvem ellers kan tage beslutning om udviklingen på landsplan?, sagde Jess G. Berthelsen under sin tale til en fyldt sal, hvor dugene naturligvis var i den røde farve.

Læs også: LO-formand kaldt klasseforræder

Af andre emner kom han ind på at mindstelønnen skulle hæves, så arbejdsløse ikke drog til Danmark, og til sine "kammerater" sagde han:

Vi må aldrig ringeagte

- Vi må aldrig ringeagte medmennesker på grund af religion og race. Verdenshistorien viser gang på gang, at sådanne negative indstillinger aldrig nytter. Vis derimod respekt for alle mennesker, for ringeagtelse af andre skabaer aldrig tillid mellem mennesker, og hævngerrighed skaber aldrig tryghed.