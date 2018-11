Forældre i opråb: Gør noget for vore børn

Kassaaluk Kristiansen Onsdag, 07. november 2018 - 11:11

Når lille Ulloriaq eller Uiloq afleveres til vuggestuen og børnehaven om morgenen, så mangler der ofte en pædagog til at hilse dem velkommen.

- Det gør os utrygge. Vi overlader vore børn i daginstitutionen, og tager på arbejde, velvidende, at der ikke er nok personale til at passe på børnene, mens vi er væk, siger Trine Chemnitz på vegne af en forældregruppe.

Hun har igennem 20 år haft sin gang på forskellige daginstitutioner, da hun har flere børn, der aldersmæssigt spænder vidt. Hun har i lighed med flere andre forældre fået nok af manglen på personale, der har stået på i alle årene.

- Situationen er frustrerende. Vi ved ikke længere, hvad vi skal gøre, og det ved kommunen heller ikke. Vi er magtesløse, siger hun.

Kommune kræver hjælp fra forældre

Over hele landet står 132 pædagogstillinger ubesatte. Det viser tal fra Pædagogernes Landsorganisation, NPK, der blev offentliggjort i april i år. Værst står det til for hovedsstadskommunen, hvor hele 49 pædagoger mangler.

Det har fået kommunen til at reagere, og bedt personalet i daginstitutionen Nukariit i Nuuk-bydelen Qinngorput til at holde møde med forældrene. Emnet var personalemangel. Det var forældrenes tur til at komme med forslag til at løse problemet. Blandt andet til at hjælpe til i daginstitutionerne – vel at mærke efter endt arbejdsdag.

Kommunen har dog senere meldt ud, at der er sket en “fejlkommunikation” under forældremødet, og at det selvfølgelig er forkert, at forældrene skal arbejde i daginstitutioner.

Demonstration uden virkning

En stor demonstration for at gøre politikerne opmærksomme på pædagogmanglen blev holdt den 3. september 2018 i Nuuk. Her to måneder efter, må Trine Chemnitz erkende, at demonstrationen ikke har hjulpet et døjt.

- Situationen er så betændt, at der skal iværksættes nogle gennemgribende tiltag, siger hun.

Når kommunen ikke selv kan komme med løsninger – ikke engang lappeløsninger – så mener Trine Chemnitz, at det er på tide, at landspolitikerne tager hånd om problemet.

- Demonstrationen har ikke virket. Når kommunen kommer og siger, at forældrene også skal komme med forslag til løsninger, fordi kommunen ikke har flere ideer, så må det altså være Naalakkersuisuts tur til at tage teten, siger Trine Chemnitz.