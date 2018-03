Forårssamlingen: IA stiller 19 beslutningsforslag trods valgår

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 02. marts 2018 - 17:27

IA har dermed anlagt en helt anden strategi end oppositionspartiet Demokraterne, der undlader at stille beslutningsforslag, men udelukkende forespørgselsdebatter, fordi det er valgår.

Bliver skrottet

Hvis et beslutningsforslag bliver behandlet i forårssamlingen, får flertal, men ikke bliver endeligt færdigbehandlet, når Kim Kielsen udskriver valg, så falder forslaget. Sådan er reglerne, har Inatsisartuts formand, Lars-Emil Johansen, forklaret partierne.

Gruppeformand Mimi Karlsen fra IA siger om de mange forslag:

- Vi ved naturligvis godt, at det er valgår. Men vi vil som parti fremsætte de nødvendige beslutningsforslag. Det har vi også gjort i tidligere valgår, forklarer hun til Sermitsiaq.AG.

Spild af arbejde

Mimi Karlsen afviser, at der vil være tale om spild af arbejde.

- Hvis vi får vedtaget en beslutning, så må Naalakkersuisut og administrationen i gang med sit arbejde. Det kan aldrig være spildt, da det blot senere kan genoptages, hvis vi ender i en situation, hvor beslutningsforslaget skal genfremsættes efter valget, siger gruppeformanden.

IA oplyser i en pressemeddelelse, at et af forslagene omhandler omsorgssvigtede børn og unge, der har været anbragt uden for hjemmet.

Indsats for anbragte børn og unge

Partiet ønsker at pålægge Naalakkersuisut at fremlægge en vidensbaseret strategiplan for overgangen til voksenlivet, så de unge får en bedre start på voksenlivet. IA begrunder forslaget med, at undersøgelser viser, at denne type borger har færre ressourcer til at komme i uddannelse, beskæftigelse eller få en bolig.

Forespørgselsdebatten handler om, hvorvidt mindre byer og bygder i fremtiden skal have større andel af anlægsmidlerne på Finansloven.

Aktiv rolle

- Selv om mange anlægsprojekter er et kommunalt anliggende, mener Inuit Ataqatigiit, at Inatsisartut kan tage en mere aktiv rolle i udviklingen af landets byer og bygder, fremgår det af pressemeddelelsen.