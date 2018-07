Forårsrengøring i Nuuk: 53,8 tons storskrald indleveret

Redaktionen Søndag, 08. juli 2018 - 12:52

Hovedstadens borgere fik i tidsrummet fra 22. maj til og 28. juni mulighed for at få hentet deres storskrald tæt ved deres bolig af kommunen.

Og det har rigtigt mange benyttet sig af.

Det skriver Kommuneqarfik Sermersooq på sin hjemmeside.

Kommunens affaldscenter har nemlig modtaget 194 bestillinger på afhentning af storskrald.

- En del af bestillingerne var fra ejerforeninger med flere boliger, som benyttede lejligheden til at samles om en fælles oprydning i deres område, oplyser kommunen.

Den næste indsamling bliver i efteråret

Kommuneqarfik Sermersooq havde ved forårets storskraldsindsmaling valgt at udvide servicen, så affaldet blev hentet helt hjemme ved borgernes bopæl.

Ifølge kommunen var der dog et krav om, at affaldet skulle være sorteret, og at borgeren skulle være til stede til at hjælpe med at læsse bilen.

Og det har langt de fleste imødekommet.

– Men nogle få steder mødte ladbilen op til en stor rodebunke og eller en bunke uden ejer, skriver kommunen.

Det 53,8 tons affald er blevet kørt til kommunens Affaldscenter, som ifølge kommunen, er ved at blive pakket og sendt til genanvendelse eller destruktion i Danmark, eller er blevet brændt på byens eget forbrændingsanlæg.

Kommuneqarfik Sermersooq oplyser desuden at den næste storskraldsindsamling bliver i efteråret 2018.