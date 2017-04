Fontain: Ilulissat har tydelige hashproblemer

I weekenden besøgte Naalakkersuisoq for Sundhed, Agathe Fontain, Ilulissat, og hun kunne på et borgermøde søndag konstatere, at byen har mange hashmisbrugere.

- Det er tydeligt, at hash er udbredt problem både her i byen og i bygderne. Det er et problem, at hash er tabubelagt at tale om. Vi er nødt til at forebygge, så der ikke kommer nye brugere, og det kræver, at alle deltager i debatten, og at myndighederne samarbejder, udtaler Agathe Fontain i en orientering fra Nalakkersuisut.

Pinligt for byens borgere

Formålet med besøget i Ilulissat og mødet med borgerne var at fortælle, hvordan hashmisbrug skal bekæmpes. Ministeren noterede sig, at dét var en indsats, der var opbakning til.

- Der var flere deltagere, som var bekymrede for, at hashhandlerne udnytter de svage i samfundet. Der var en klar oplevelse af, at hash er blevet alt for almindeligt og én sagde direkte, at det er pinligt med den store mængde hash, der konstant florerer i byen, udtalte Agathe Fontain efter mødet.

Synlig hashhandel

Hun kunne også konstatere, at der er en udbredt accept af hashmisbrugere, og at handel med rusmidlet foregår åbenlyst på gaderne uden at nogle griber ind. Derfor ønsker en gruppe borgere i byen at skabe en anti-hash bevægelse i lighed med Uran naamik bevægelsen.

- Der blev direkte sagt: vi kan og vil ikke længere være passive tilskuere, oplyser Naalakkersuisoq for Sundhed.