Folketingsmedlem: Det går altså ret godt i Grønland

- Stolte mennesker, som går på arbejde hver dag, betaler skat og gør en god indsats som samfundsborgere. Børn og børnefamilier, jeg kender, som har et godt børne-og familieliv, hvor der er tid til at være familie, og hvor det er trygt at være barn. Det store flertal af børn klarer sig godt i uddannelsessystemet og arbejder for en lysere fremtid for Grønland. Det er det Grønland, jeg ser og kender.

Det skriver folketingsmedlem Aaja Chemnitz Larsen (IA) i et debatindlæg i avisen Politiken, der udkom lørdag.

Arbejder for selvbærende økonomi

Hun peger også på en række udfordringer, som landet står for, såsom økonomiske, sociale og uddannelsesmæssige udfordringer.

- Men i dag tager vi Grønlands fremtid - både den menneskelige og den økonomiske - alvorligt og gør vores til at ændre det hen imod en mere selvbærende økonomi, mod at øge trivslen for endnu flere børn og voksne og sikre en stærkere folkeskole, fremhæver hun.

Det tavse flertal

Folketingspolitikeren vil hellere bygge bro baseret på gensidig nysgerrighed over for kulturforskelle, end hun vil være fortaler for en ' dem og os'-retorik.

- Vi er bedre end det. Det kræver bare, at der er nogen i begge ender af broen, som er villige til at bygge hinanden op frem for at pille hinanden ned. Jeg ved, at der er flere, der mener som jeg, og som er en del af et stort, tavst flertal, som gerne vil være konstruktive og løsningsfokuserede, siger hun.

Efterlyser mere nuanceret debat

Aaja Chemnitz Larsen håber derfor på, at danske beslutningstagere skal udvise den fornødne respekt for det grønlandske folk.

- Ny viden og dialog danner basis for at nuancere fortællingerne om vores fællesskab. Så det ikke bliver så sort-hvidt, som det er nu. Der er behov for en mere nuanceret debat, og det kræver flere konstruktive debattører, som gerne vil det grønlandske og det danske folk det godt, lyder det fra IA-politikeren.