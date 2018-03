Walter Turnowsky Onsdag, 28. februar 2018 - 09:41

Arveloven, persondataloven, børneloven og luftfartsloven er blot nogle af de områder, hvor der gælder en forældet dansk lovgivning i Grønland.



Aaja Chemnitz Larsen (IA) benyttede Folketingets spørgetime til at spørge statsministeren om dette er tilfredsstillende.

- Det kort svar er nej, lød det fra Lars Løkke Rasmussen (V).

- De steder, hvor der ikke er helt særlige grunde til at tingene er indrettet anderledes, er standarden den samme, uddybede han.



En række områder

Han henviste til, at regeringen har afsat et løft på 10 millioner om året til justitsområdet. Men Aaja Chemnitz Larsen (IA) pegede på, at der er en lang række andre områder, hvor der også gælder en forældet lovgivning.



- Blandt andet kan nævnes Børneloven og Luftfartslovgivning, som er fra 1960´erne. Der er behov for en generel revision og opdatering af gældende lovgivning, så det svarer til det moderne samfund lovgivningen skal fungere i, sige Aaja Chemnitz Larsen (IA).

Lars Løkke Rasmussen (V) forsikrede om, at man vil leve op til regeringsgundlagets løfte om, at få opdateret lovgivningen.

- Der er mange ting i relationerne, som godt kan blive bedre, og som vi skal arbejde på bliver bedre. Det er jo derfor, vi har udtrykt den her målsætning i vores regeringsgrundlag, og ministrene arbejder målrettet efter det, sagde han.

Aaja Chemnitz Larsen (IA) lovede, at hun vil holde øje med om regeringen lever op til sine løfter.

- Jeg vil derfor følge op overfor regeringen med ønsket om en generel revision af folketingslovgivning i denne valgperiode