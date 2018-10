Folkeskolen i Kangerlussuaq scorer højt i de fem hovedfag

Redaktionen Onsdag, 10. oktober 2018 - 09:30

Ved afgangsprøven sidste år, scorede Kangerlussuaq Qinnguata Atuarfia højt i de fem hovedfag. På den baggrund fejrer Qeqqata kommunalbestyrelse skolen som landets bedste. Det skete i forbindelse med et besøg fredag.

Afgangseleverne i Qinnguata Atuarfia havde de fjerde bedste skriftlige karakterer i naturfag, matematik og dansk. Endnu bedre var de i grønlandsk, hvor Qinnguata Atuarfia fik de tredje højeste karakterer. I engelsk fik skolen i Kangerlussuaq landets højeste gennemsnit. Altså fik eleverne minimum det fjerde højeste gennemsnit i de fem hovedfag, som alle skoler går til eksamen i. Ingen anden skole har fået så gode resultater.

Forkvinde for udvalget for uddannelse, sundhed, kultur og fritid, Evelyn Frederiksen (S) er særligt imponeret over de gode karakterer i grønlandsk og engelsk.

- I Qeqqata Kommunia har vi fokus på sprogundervisning og er begyndt med engelsk fra 1. klasse. Men vi ser ingen modsætning mellem at være god til grønlandsk og engelsk. Det beviser Qinnguata Atuarfia, siger hun.

Borgmester Malik Berthelsen roser Qinnguata Atuarfia for et stærk skole-hjem-samarbejde, hvor forældrene Birk Eli Bakker op om skolen i Kangerlussuaq. Qinnguata Atuarfia er også gode til at forberede eleverne på videreuddannelse og for at udvikle undervisningen, så den bliver kreativ og spændende. Det er ikke tilfældigt at skolen i Kangerlussuaq fik landets bedste karakterer i 2017.