Folkeskoleelever skal undervises i naturen

Verdensnaturfonden WWF skal til sommer stå for en helt ny måde at undervise børn.

Her søsættes nemlig et helt særligt undervisningsforløb for eleverne på ældstetrinnet, som til sommer skal erstatte mange af de almindelige naturfags-timer på skoleskemaet.

- Projektet hedder opdag naturen/pinngortitaq misigalugu, skriver WWF i en pressemeddelelse.

- Vi tror på, at vi gennem nytænkende undervisning kan give eleverne forståelse af, hvor værdifuldt det er at passe godt på naturen og leve bæredygtigt. Det er enormt vigtigt i en tid, hvor både klimaet og livsstilen forandrer det grønlandske samfund, siger WWF Verdensnaturfondens generalsekretær, Bo Øksnebjerg.

Et vigtigt element i undervisningsforløbet er desuden, at eleverne får overleveret viden om grønlandske traditioner og værdier, der er knyttet til naturen, og projektet er blevet til i tæt dialog og samarbejde med grønlandske interessenter, herunder blandt andet fageksperter inden for undervisning, lærebogsforfattere samt skolerne i Nuuk.

- Målet er på længere sigt at udbrede undervisningsprogrammet til flere byer og bygder, lyder det fra WWF Verdensnaturfonden.

Projektet sker i samarbejde med Kommuneqarfik Sermersooq, Selvstyret og skolerne i Nuuk og er støttet af Novo Nordisk Fonden med 1 million kroner.