Folk tilstår drab de ikke har begået

Politiets har et lidt besynderligt problemer i opklaringsarbejdet: Folk, der tilstår drab, de ikke har begået!

Det skriver AG.

Blandt andet derfor vælger politiet til tider at være hemmelighedsfulde under opklaringen.

Det gælder for et drab begået for få uger siden. Her slog en kvinde ifølge politiet en mand ihjel i Nuussuaq-bydelen i Nuuk. Sagen er, i modsætning til så mange andre drabssage,r omgærdet mere lukkethed fra politiets side end normalt. Offentligheden kender end ikke alderen på den varetægtsfængslede eller den dræbte person. Hvad der muligvis ligger bag forbrydelsen vides slet ikke.

Politimester Bjørn Tegner Bay forklarer til AG at lukketheden i stort set alle tilfælde sker af hensyn til efterforskningen. Derudover er der problemet med de fakske tilståelser.

- Helt generelt er en af vores udfordringer i drabssager, at der kommer folk ned på politistationen og erkender drab, uden at have begået det. Derfor kan det være vigtigt for os, at hemmeligholde nogle detaljer i sager, når vi ikke er 100 procent sikker på, hvem der er gerningsmand, eller hvis der er en eller flere gerningsmænd på fri fod. Vi bliver simpelthen nødt til at holde nogle oplysninger til os selv, fordi vi bruger dem til at verificere erkendelser, siger Bjørn Tegner Bay til AG.

