Fokus på idrætsfaciliteter ved seminar

redaktionen Tirsdag, 09. oktober 2018 - 14:40

- Hvordan skal fremtidens idrætsfaciliteter i Kommuneqarfik Sermersooq se ud?

Det spørgsmål stiller Grønlands Idrætsforbund, Elite Sport Greenland og Kommuneqarfik Sermersooq på idrætsseminaret, der løber af stablen den 3. og 4. november i Nuuk.

Bedre træningsmiljøer

Idrætsforbundet er opmærksom på, at der er pres på faciliteter, men at der også er muligheder for at optimere facilitererne.

- Vi skal lære af vores erfaringer og bruge dem til at se på, hvordan og om idrætsgrene skal kunne blande sig med hinanden, så der skabes bedre træningsmiljøer, hvor det er sjovt og inspirerende at være, fremhæves det i pressemeddelelsen.

Idrætsseminaret gennemføres, så deltagerne bliver inddraget i at se på mulige projekter ud fra dialog, inspiration og fakta.

Meninger og spørgsmål

- Der er mange flere spørgsmål og meninger, der skal vendes og drejes. Vi har masser af børn og unge, voksne og ældre, der uanset hvilket udgangspunkt, de har, skal kunne have mulighed for at have sunde interesser, siger GIF's generalsekretær Carsten Olsen.

Grønlands Idrætsforbund og Elite Sport Greenland har i samarbejde med Idrættens Analyseinstitut og Lokale & Anlægsfonden, været rundt i tre ud af fem kommuner og er nu nået til Kommuneqarfik Sermersooq.

Det oplyses, at deltagerne ved seminaret er fra idrættens verden, erhvervslivet, kommunen, skoler samt NGO ́er.