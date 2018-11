Første skridt mod Nordlyscenter i Ilulissat

Walter Turnowsky Torsdag, 15. november 2018 - 10:26

Et Nordlyscenter i Ilulissat er kommet det første lille skridt nærmere en realisering. Avannaata Kommunia og Danmarks Tekniske Universitet (DTU) har nemlig tirsdag underskrevet en samarbejdsaftale om centret.

Centeret skal både være et forskningscenter for DTU og andre forskere. Men det skal samtidigt fungere som et besøgscenter, hvor publikum kan blive klogere på nordlyset samt opleve det.

LÆS OGSÅ: Ilulissat: Nordlyscenter skal lokke turister og forskere

Der bliver tale om en bygning på omkring 300 kvadratmeter. Den skal placeres ved Inussussuup Tasia med udsigt mod udmundingen af Ilulissat Isfjord.

Kommunalbestyrelsen i Avannaata Kommunia har valgt at støtte det videre arbejde ved at skyde 1 million kroner ind i udarbejdelse af forprojektet. Midlerne skal ligeledes bruges til fundraising, som DTU skal stå for. Indtil videre har flere fonde i Danmark udvist interesse for projektet.

Kommunen er i gang med at udarbejde et forslag til en lokalplan, hvor centeret placeres væk fra byen, men stadigvæk indenfor byzonen, da bygningen behøver forsyning som elektricitet og varme.