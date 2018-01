Første lokaludvalg valgt i Avannaata Kommunia

For at øge borgernes medindflydelse er Avannaata Kommunia i gang med at etablere lokaludvalg i kommunens samtlige fire byer. Det første lokaludvalg blev tirsdag aften valgt af borgere fra Ilulissat.

De valgte repræsentanter for lokaludvalget i Ilulissat er:

Jens Ole Nathanielsen

Juaanna Abelsen-Petersen

Jens Peter Rosbach

Brian Grønvold

Ane Lone Bagger (født medlem - udpeget af Siumut-gruppen)

Et tiltrængt udvalg

Formålet med oprettelse af lokaludvalg er at fremme borgernes medindflydelse for at sikre, at borgerne får øget ansvar for deres eget områdes udvikling:

- På oprettelsesmødet kom det frem, at borgerne har savnet deres muligheder for at kunne præge deres eget lokalmiljø, siger borgmester Palle Jeremiassen (S) til Sermitsiaq.AG.

Ansvaret, som bliver tildelt de lokale udvalg, er øremærket til følgende formål:

Kultur- og folkeoplysning

Idrætsarrangementer, der relaterer til forebyggende tiltag

Teknisk virksomhed og forsyningsvirksomhed

Erhvervsfremmende foranstaltninger i byen

Socialeaktiviteter

Oprettelsesmøderne af de lokale udvalg i resten af byerne i Avannaata Kommunia er planlagt til at foregå i:

Uummannaq, onsdag 7. februar 2018

Upernavik onsdag 7. marts 2018

Qaanaaq torsdag 12. april 2018

Borgmester Palle Jeremiassen (S) planlægger at tage nordpå fra Ilulissat for at deltage i oprettelsesmøderne af de lokale udvalg.