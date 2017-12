Første indbetaling til råstoffonden om et år

1. januar 2019 bliver der for første gang indebetalt penge til råstoffonden. Nu har der nemlig to år i træk været indtægter nok til landskassen, så det udløser indbetalinger til fonden.

Formålet med fonden er, at også vores efterkommer skal have glæde af indtægterne fra de råstoffer, der i sagens natur kun kan hentes op af jorden en gang.

Loven om råstoffonden fastslår, at indbetalingerne skal starte, når landskassen to år i træk har haft råstofindtægter på over 10 millioner kroner. Naalakkersuisoq for råstoffer Mûte Bourup Egede (IA) oplyser, at dette var tilfældet i både 2015 og 2016, og dermed skal fonden oprettes.

Regnskaberne skal være opgjort og godkendt, hvilket betyder, at der er en vis forsinkelse i systemet.