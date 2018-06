Første hold administrationsøkonomer uddannet

Walter Turnowsky Tirsdag, 19. juni 2018 - 07:44

For første gang er et hold administrationsøkonomer blevet uddannet i Grønland. Der er tale om en 3-årig efteruddannelse, som de studerende gennemfører ved siden af deres arbejde.

Uddannelsen sigter mod administrative mellemlederjobs både i det offentlige og i private virksomheder. Det kan være som kundekonsulent, i HR-afdelinger, som projektelder eller som sagsbehandler.

De fem færdiguddannede er Jeremias Jeremiassen fra Kommuneqarfik Sermersooq, Paninnguaq Fleischer-Lyberth fra Handicaptalsmandsinstitutionen Tilioq i Sisimiut, Malik Skifte fra Mittarfeqarfiit og Lykke Frank Hansen og Ulla Kleist, begge fra Tele Greenland.

- Jeg er superglad på kandidaternes vegne. De har virkelig arbejdet hårdt for deres resultater. Og det har været en fornøjelse at opleve, hvordan de har omsat deres teoretiske viden til praktiske færdigheder, som de har anvendt, når de kom tilbage til deres arbejdsplads efter hvert uddannelsesmodul, skriver uddannelseskoordinator Jasper Witjes i en pressemeddelelse.

- Kandidaterne er nu godt rustet til fremtiden. Uanset om de ønsker at bliver specialist eller leder, har de med uddannelsen fået et godt fundament til at udleve deres drømme.

I løbet af den treårige diplomuddannelse på deltid har de stiftet kendskab med en række fag – lige fra økonomi, jura og administration.

- I dag er det mere vigtigt end nogensinde, at man videreuddanner sig. For udviklingen på landets arbejdspladser sker løbende, og det kræver, at medarbejderne kan omstille sig til de nye forandringer. Derfor er uddannelsen også skræddersyet til at imødekomme det offentlige og erhvervslivets krav, så de studerende får en række redskaber, der gør dem i stand til at forstå og tilpasse sig, når der sker en forandring på deres arbejdsplads, mener Jasper Witjes.

De næste hold er allerede på vej, da der er begyndt nye studerende både i 2016 og 2017.