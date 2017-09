Fødselaren, der tog fusen på ledelsen

Omsætningen i Qinngorput-Brugseni har oversteget alle beregninger. Den var efter få måneder 50 procent større, end hvad man havde kalkuleret med i hovedkvarteret, fremgår det af Brugsenis årsregnskab, der blev publiceret i foråret.

Rigtig god investering

- Det har vist sig at være en rigtig god investering at åbne Brugseni i Qinngorput. Det er glædeligt, at kunderne har taget så godt imod butikken. Det havde vi ikke forudset, siger Brugsenis topchef, direktør Susanne Christensen, til Sermitsiaq.AG.

- Nu er butikken den fjerde eller femtestørste af alle vore butikker, vurderer direktøren, der forklarer, at det kan være svært at forudsige en ny butiks potentiale.

- Det er svært at vide, om kunderne fortsat vil foretrække den store i centrum af Nuuk, eller man kan flytte deres vaner, fortæller Susanne Christensen.

Brugseni-uddeler Thor Jensen deler glad ud af muffins, slik, kaffe og saft på denne søndag.

- Det utrolige er jo, at vi bare fortsætter med at øge omsætningen uge for uge, siger Thor Jensen til Sermitsiaq.AG.

Kan snart tilbyde varme pizzaer

Efter en hektisk start er der faldet mere ro over arbejdet i butikken, fordi medarbejderne er ved at kende rutinerne.

Han fortæller, at han om kort tid kan tilbyde pizzaer, som kan blive ovnvarmet i brødafdelingen, mens man foretager sine indkøb i butikken.