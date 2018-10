FN: Grønland bør tiltræde miljøaftaler

Walter Turnowsky Tirsdag, 23. oktober 2018 - 13:07

Naalakkersuisut bør i højere grad engagere sig i internationale diskussioner om kontrol af forureningen. Sådan lyder en af anbefalingerne fra FN's særlige undersøger, Baskut Tuncak.

Han besøgte i oktober sidste år Grønland for at undersøge håndteringen af miljøspørgsmål og affald set fra et menneskerettigheds-perspektiv.

Helt konkret anbefaler han, at Naalakkersuisut bør sørge for at få Grønland med i internationale miljøaftaler.

- Grønland bør overveje at informere Danmark om, at man ønsker at anvende alle relevant aftaler, deriblandt Minamata Konventionen og Aarhus Konventionen, skriver Baskut Tuncak i sin rapport.

Minamata Konventionen handler om kontrol af forurening med kviksølv og Aarhus Konventionen sikrer borgerne retten til alle relevant oplysninger i miljøspørgsmål.

For selvom Grønland ikke selv udleder nævneværdige mængder kviksølv, så er det væsentligt af en helt bestemt årsag, mener, Baskut Tuncak. Befolkningen udsættes nemlig for giftstoffer, der udledes i andre steder af verden og ophobes i fødekæderne i Arktis. Det giver bekymrende høje værdier for flere tungmetaller og giftstoffer i de traditionelle fødevarer fra havpattedyr.

Og hvis man vil blande sig i den internationale debat i de spørgsmål, så skal man være med i aftalerne, lyder meldingen fra FN-undersøgeren.

Bekymring for uran-mine

Aarhus Konventionen er i særdeleshed også relevant for udledninger og miljørisici i selve Grønland, for eksempel i forbindelse med mine-projekter. Tiltræder Grønland den, sikrer aftalen, at befolkningen har mulighed for at følge med i miljøsager.

- Ved at tage sådant et skridt ville det styrke Grønlands og Danmarks engagement i at virkeliggøre retten til information, til meningsfyldt deltagelse og adgangen til retfærdighed, hvis der er en risiko for eksponering til farlige stoffer eller affald, hedder det i rapporten.

Rapporten nævner specifikt Kvanefjeldsprojektet, som et der skal holdes særligt skarpt øje med.

- Særlige bekymringer findes for eksempel med hensyn til en mine for sjældne jordarter, zink og uran på Kvanfjeldet nær Narsaq. De samlede erfaringer fra rundt om kloden viser, at sådanne mine-projekter er forbundet med en lang række trusler mod helbredet og risici for samfundet.