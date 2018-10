FN-rapport: Danmark skal rydde op i alt amerikansk affald

Walter Turnowsky Tirsdag, 23. oktober 2018 - 09:15

Danmark skal sørge for at finde og fjerne alt affald efterladt af det amerikanske forsvar. Så klar er anbefalingen fra FN's særlige undersøger for menneskerettigheder med særligt fokus på giftigt affald.

Den særlige undersøger, Baskut Tuncak fremlagde allerede for et år siden sine foreløbige resultater, men nu er han så klar med sin endelige rapport til FN's menneskerettighedskomité.

Med hensyn til efterladenskaberne fra de amerikanske baser lyder hans anbefaling:

- Danmark skal identificere og fjerne alt militært affald, som er uønsket af den grønlandske befolkning. De Forenede Stater opfordres kraftigt til at involvere sig og støtte denne indsats.

Klage til FN

FN's undersøgelse er en konsekvens af, at daværende naalakkersuisoq for udenrigsanliggender, Vittus Qujaukitsoq meldte Danmark til FN for overtrædelse af menneskerettighederne, når det gælder affaldet fra de amerikanske baser.

Formand for Naalakkersuisut, Kim Kielsen trak efterfølgende denne anmeldelse tilbage - efter den havde skabt betydelig irritation i Danmark. Men FN's menneskerettighedskomité kan gennemføre undersøgelser på eget initiativ, hvis den skønner, at det er relevant - og dermed kunne undersøgelsen ikke stoppes.

Efter Vittus Qujaukitsoqs anmeldelse til FN har Danmark og Grønland indgået en aftale om oprydning efter det amerikanske skrot. Derudover ligger der en aftale om undersøgelse af Camp Century. Og de aftaler anerkender Baskut Tuncak da også, men samtidig efterlyser han større åbenhed.

- Fuld gennemsigtighed er afgørende for at fjerne spændingerne, der er opbygget efter år af fordækte operationer, hedder det i rapporten.

Opfordrer til åbenhed om amerikansk tilstedeværelse

Men netop på dette punkt peger pilen også mod selvstyretårnet i Nuuk.

- Danmark og Grønland bør markant styrke involveringen af den grønlandske befolkning i beslutninger, der vedrører tilstedeværelsen af udenlandske militærstyrker i Grønland.

Anbefalingen har fået ny aktualitet med den seneste udmelding fra amerikanske side om et ønske om at involvere sig i de grønlandske lufthavnsprojekter - og dermed muligvis øge den amerikanske tilstedeværelse i Grønland.