Flytning af kunstskolen i undersøgelsesfase

Inatsisartut-medlem Peter Olsen fra Inuit Ataqatigiit har i et §37-spørgsmål ønsket at få oplyst om hvornår flytningen af Kunstskolen fra Nuuk til Aasiaat forventes at ske.

Naalakkersuisoq for uddannelse Doris J. Jensen fra Siumut skriver i sit §37-svar, at Naalakkersuisut er ved at undersøge mulighederne for etablering af de fysiske rammer til Kunstskolen i Aasiaat.

- Naalakkersuisut forventer igangsættelse af projekteringen af enten nybygning eller ombygning af eksisterende bygning i Aasiaat i finansåret 2018, svarer Doris J. Jensen, og fortsætter:

- Den endelige beslutning om byggeriet tages imidlertid først, hvis Inatsisartut prioriterer midlerne på kommende finanslove.

Samtidig oplyser Doris J. Jensen, at Naalakkersuisut vil nedsætte en arbejdsgruppe med henblik på undersøgelse af mulighederne for et tættere samarbejde med GUX Aasiaat, samt en eventuel udvidelse af tilbuddene fra Kunstskolen.

Læs også: Opfordring: Genvurder udflytning af kunstskolen

Læs også: Leder på kunstskolen: Flytning vil være altødelæggende

Ingen planer om etablering af musikskole

Peter Olsen spurgte også i sit §37-spørgsmål om hvor meget en evt. udbygning af kunstskolen med en slags musikhøjskole for unge og voksne vil komme til at koste for Landskassen:

- Naalakkersuisut har for nuværende ingen konkrete planer om etablering af en Musikskole eller Musikhøjskole i Aasiaat, lyder svaret fra Doris J. Jensen, og videre:

- Borgmester Ane Hansen, Kommune Qeqertalik, gav i sin pressemeddelelse d. 23.

januar 2018 udtryk for, at kommunen på sigt har gode ideer til at udbygge kunstskolen eventuel med en Musikskole i Aasiaat.

Kunstskolen i Nuuk optager pt. fem elever pr. år. Og Naalakkersuisut forventer ifølge Doris J. Jensen, at der vil kunne optages flere elever end fem, når skolen bliver flyttet til Aasiaat fra Nuuk i forbindelse med Naalakkersuisuts planer om udflytning af arbejdspladser til andre byer end Nuuk.

- Naalakkersuisut forventer således en fordobling af optagelse af nye elever, når nye fysiske rammer for Kunstskolen etableres i Aasiaat.

Læs også: Plan for flytning af uddannelsessteder fortsætter