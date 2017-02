Flyselskaber klager: Lufthavnsafgifter er uhørt høje

2,5 milliarder kroner. Så meget, mener en række flyselskaber, at Københavns Lufthavn tager i overpris for afgifter i perioden 2015-2019. Det skriver dr.dk.

Blandt andre SAS, der ejer 37,5 % af Air Greenland, er derfor gået sammen med den internationale sammenslutning af luftfartsselskaber, IATA, om at klage til transportministeren i Danmark. Ifølge SAS lægges der for eksempel på en en flybillet fra København til Aalborg, som koster 500 kroner, afgifter svarede til i alt 200 kroner. Flyselskaberne mener, at pengene hellere skulle bruges til at forbedre service eller nedsætte billetprisen, skriver dr.dk.

Også Air Greenland betaler afgifter til Københavns Lufthavn, når flyene lander i Danmark.

Air Greenland betaler 400 kr.

Afgifterne går blandt andet til drift af lufthavnen i form af sikkerhedskontrol, bagagehåndtering, vedligeholdelse af terminaler, landingsbaner og øvrig drift.

Ifølge Air Greenland bliver der lagt omkring 400 kroner oveni billetprisen for en landing i København.

- På en returflyvning mellem Grønland og København udgør de udgifter, som ligger uden for Air Greenlands indflydelse, cirka 800,- kroner, oplyser Air Greenland på deres hjemmeside.

Dertil kommer de to typer af afgifter, som Air Greenland skal betale til Mittarfeqarfiit i forbindelse med ankomst og afgang i blandt andet Kangerlussuaq.

- Grønlands Lufthavnsvæsen, Mittarfeqarfiit, opkræver en sikkerhedsafgift i alle lufthavne. Afgiften er fastsat til 30 kroner på alle interne ruter, mens den er fastsat til 180 kroner, når der er udrejse til Danmark, Canada eller Island, oplyser Air Greenland.

Mittarfeqarfiit opkræver mere

Mittarfeqarfiits lufthavnsafgift varierer alt efter årstiden og destinationen. På en rejse fra Kangerlussuaq til København, skal der i sommerhalvåret betales 371,- kroner i afgift, mens opkrævningen lyder på 402,- om vinteren.

På strækningen Nuuk-Kangerlussuaq er lufthavnsafgiften sat til henholdsvis 169,- kroner om sommeren og 246,- i vinterhalvåret, hvilket dermed er på niveau med indenrigsflyvningerne i Danmark.

Københavns Lufthavns kommunikationsdirektør, Henrik Peter Jørgensen, udtaler til DR, at afgiften til lufthavnen i København ikke kan betegnes som dyr, sammenlignet med de afgifter der opkræves i andre større lufthavne i Europa.