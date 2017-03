Fly sat ind i eftersøgning af Sirius-hunde

Et bindeled mellem hundespandet og slæden knækkede og så forsvandt hundene, hvilket fik patruljen til at slå alarm.

Større eftersøgning

Uheldet skete i søndags og mandag blev det besluttet at indsætte to fly i eftersøgningen: et Challenger-fly fra Luftgruppe Vest og et Twin Otter-fly fra Arktisk Kommandos islandske samarbejdspartner Nordlandair.

- Ved hjælp af Challenger flyets kamera samt ved brug af kikkert fik flyets besætning lokaliseret hundespandet, som sad i samlet flok. Twin Otter flyet blev herefter sendt mod hundenes position. Med på Twin Otter flyet var bl.a. to patruljeførere fra SIRIUS reservestyrke, to ekstra hunde fra Slædepatruljen SIRIUS samt medicin og udstyr til brug for eventuel behandling af hundene, skriver Arktisk Kommando om redningsaktionen.

En hund fundet kvalt

En hund var død af kvælning, mens tre andre hunde havde små skader, som blev behandlet af Sirius-mandskabet, der kunne genoptage sin patruljering i det nordlige Grønland tirsdag.