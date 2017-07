Fly fandt savnet vandrer

Tirsdag formiddag modtog Grønlands Politi et alarmopkald fra to vandrere, der var på vandretur fra Kangerlussuaq til Sisimiut. De oplyster, at en tredje person i gruppen var forsvundet fra gruppen.

Det skriver Arktisk Kommando på sin facebook-side.

De tre vandrere havde overnattet ved den lille hytte ved Innajuattoq sø og havde herefter fortsat deres vandring.

På et tidspunkt opdagede to fra gruppen, at den tredje person var forsvundet fra ruten. De forsøgte at finde den savnede, men efter godt to timer uden held, valgte de at kontakte Grønlands Politi.

Grønlands Politi anmodede herefter Arktisk Kommando om hjælp til eftersøgningen.

På dette tidspunkt befandt et Challenger-fly sig i området, og flyet blev sat ind i eftersøgningen.

På samme tid blev S-61 redningshelikopter fra Kangerlussuaq indsat. Helikopteren samlede de to vandrere op og fortsatte herefter med at lede efter den savnede vandrer.

Challenger-flyet observede den savnede person i området og videregav positionen til helikopteren, som fløj dertil.

Den savnede person viste sig at være i god behold, hvilket betød, at gruppen kunne genoptage vandreturen mod Sisimiut.