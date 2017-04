Flot placering til Kevin Magnussen i Formel 1

- Det har været et fedt løb. Der var noget at kæmpe for. Jeg kunne køre race med de andre og overhale og presse hele vejen igennem, siger Kevin Magnussen til TV3 Sport ifølge Ekstra Bladets hjemmeside.

Kunne passe på dækkene

- Bilen kørte rigtig godt. Jeg var i stand til at passe på fordækkene. Den her bane slider så hårdt på specielt fordækkene.

- Jeg tror, at det var vigtigt, at jeg kom på super soft (dæk, red.) i første stint, for at jeg så kunne presse og overhale nogle stykker, siger danskeren.

Dårlig start

Kevin Magnussen fik en dårlig begyndelse på løbet, fordi han fik meget hjulspin fra sin startplacering som nummer 12.

Senere kørte danskeren sig op gennem feltet med flere overhalinger.

Kevin Magnussen scorede fire VM-point, så han er nummer ti i den samlede stilling.

Hamilton vandt

Lewis Hamilton (Mercedes) vandt grandprixet i Shanghai foran Ferraris Sebastian Vettel, så briten og tyskeren er helt lige i VM-topstillingen med hver 43 point.

Sæsonens tredje grandprix bliver kørt søndag 16. april i Bahrain.