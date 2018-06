Flot KNI-resultat trods dyr øretæve

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 29. juni 2018 - 08:32

KNI og det nu konkursramte Senobis fra Næstved ejede i fællesskab Pitsaasut med hver 50 procent. Pitsaasut blev etableret i 2014 med det formål, at KNI kunne tilbyde varer med grønlandsk varedeklaration.

På trods af at KNI har måttet hensætte 20 millioner kroner i Pitasaasut, så kan en af Grønlands største virksomheder målt på antal medarbejdere fremvise et årsresultat før skat, der lander på 103 millioner kroner, hvilket er på samme niveau som året før

Højere omsætning

Varedivisionen leverede et stærkt forbedret overskud på 66 millioner kroner i forhold til året før, hvor man fik et overskud på 38 millioner kroner.

- Resultatforbedringen er tilvejebragt via en højere omsætning og en bedre indtjening bl.a. skabt gennem omkostningsreduktioner og indeholder ligeledes effekten af prisnedsættelser på en lang række basisvarer i Pilersuisoq, fremgår det af en pressemeddelelse, som KNI har udsendt.

Energidivision går tilbage

Energidivisionen Polaroil fik imidlertid kappet 11 millioner kroner af sit overskud set i forhold til året før. Overskuddet landede på 54 millioner kroner. Virksomheden noterer, at forbrugerpriserne samlet set har været nedsat med 65 øre per liter.

Ledelsen med direktør Peter Grønvold Samuelsen i spidsen oplyser, at det er nødvendigt med gode resultateter, idet mange bygninger har behov for at blive renoveret.

Stort behov for renoveringer

- Det samlede renoveringsefterslæb udgør i størrelsesordenen 300 millioner kroner i varedivisionen samt 170 millioner kroner i energidivisionen. Investeringer på dette niveau kræver et stort fokus på at der tilvejebringes den nødvendige likviditet fra selskabets indtjeningsniveau, fastslår direktøren, der forventer at bruge 150 millioner kroner årligt de kommende år for at få renoveringsopgaverne afsluttet.

KNI afleverer 20 millioner kroner i udbytte til Landskassen, har betalt 75 millioner kroner i personskatter samt 25 millioner kroner i selskabsskat.

934 ansatte

Med 934 ansatte noterer virksomheden, at den er en af de største bidragydere til arbejdspladser i Grønland. Samtidig glæder man sig over at have langt flere elever, så man nu er oppe på 62, hvilket er en fremgang på 20 procent i forhold til året før.