Flot hæder til Visit Greenland

I udvælgelsen af de 20 turistråd har Flight Network fokuseret på rådenes arbejde med brandingbudskaber, kreativ digital tilstedeværelse, samt hvordan turistrådenes markedsføring afspejler destinationernes befolkning og kulturer, oplyses det i en pressemeddelelse.

Begrundelsen

Flight Networks begrunder valget af Visit Greenland således:

- Grønland er et komplekst rejsemål, og alligevel formår Visit Greenland med succes at tydeliggøre landets forskelligartede destinationer baseret på et stærkt visuelt materiale og med en letforståelig kommunikation af landets attraktive oplevelser - der appellerer til vidt forskellige typer af rejsende, hedder det.

- Turistrådet udmærker sig ved at formidle praktiske oplysninger kreativt og interessant. Fra finurlige historier om korrekt beklædning, over trommedans og til hvordan man kommer til Grønland. Alt sammen i kombinationer af videoer, fotos, infographics og artikler placeret strategisk på webstedet, skriver man i pressemeddelelsen.

Glad turistdirektør

Anders Stenbakken, direktør i Visit Greenland siger:

- Vi er meget stolte over, at vi modtager denne anerkendelse. Det er en ære for et lille turistråd som os at komme i selskab med store ressourcestærke turistråd som New York’s og Canada’s.