Efter flodbølgen: Efterarbejdet er igang

Klippeskredet ved Uummannaq, der medførte en tsunami og efterfølgende ødelagde en hel bygd og lukkede to bygder, har gjort, at alle de omkring 100 indbyggerne i den ødelagte bygd, Nuugaatsiaq, må finde et andet sted at bo.

Bygden Niaqornat, der også blev evakueret, er åben igen, og indbyggerne er kommet tilbage til deres bygd. Illorsuit er stadig lukket og det er endnu uvist, hvornår Nuugaatsiaq bliver åbnet igen.

Livsnødvendige ting er ødelagt

- Det varer nok noget tid, hvis de skal tilbage til bygden igen. Alle de livsnødvendige ting, der skal til for at holde en bygd i gang er ødelagt. Der er ikke længere nogen butik, og skolen, kommunekontorerne og elværket er også ødelagt og så længe de ikke er der, så kan Nuugaatsiaq ikke blive beboet igen. Nu skal vi kigge fremad og finde ud af, hvordan vi hjælper indbyggerne bedst for, at de kan få en så god fremtid som muligt, siger den kommende borgmester i Avannaata Kommunia, Palle Jeremiassen.

Det er blevet meddelt officielt, at man vil genopbygge bygden, men hvornår det bliver, kan der ikke sættes dato på. Derfor skal myndighederne også finde ud af, hvad indbyggerne selv vil nu, og hvor de gerne vil hen.

Hvor er der boliger

- Alle indbyggerne fra Nuugaatsiaq har fået en række spørgsmål, hvor de skal besvare, hvor de gerne vil hen og bo. Vi er lige nu i gang med at undersøge, hvor der er boliger til dem. Der er nogle, der gerne vil være i Uummannaq eller dens bygder, men der er andre, der gerne vil bo i andre byer. Derfor er vi også ved at finde ud af, om der er boliger til dem i byer som Ilulissat, Qasigiannguit, Aasiaat, Upernavik og Qeqertarsuaq, siger Palle Jeremiassen og fortsætter:

- Lige nu bor de på kollegier eller elevhjem, som de må forlade på et tidspunkt. Derfor er det også vigtigt, at vi finder et sted til dem så hurtigt, det er muligt. Men det store spørgsmålet er også, hvor mange af dem, der gerne vil tilbage til Nuugaatsiaq.

Både og udstyr

Myndighederne er også ved at finde ud af, hvem der har mistet deres joller og udstyr, og hvordan de kan skaffes igen, så de kan begynde at fiske og fange igen. Man skal også finde ud af, hvor pengene skal hentes fra, når de skal til at starte op igen, og det skal gerne ske så hurtigt som muligt.

- Lige nu er man også i gang med at finde ud af, hvor man kan købe både og udstyr til dem. Man er i gang med at ringe rundt til de forskellige bådforhandlere for at finde ud af, hvad de har af joller, af motorer og andet udstyr, så fiskere og fangere kan komme i gang med deres erhverv så hurtigt som muligt, siger Palle Jeremiassen.

