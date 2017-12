Flittige sælfangere får højere priser

Great Greenland mangler sælskind, og de fangere, der er mest afhængige af sælfangsten, kan have svært ved at få det økonomiske til at løbe rundt. Det har KNAPK og Great Greenland nu taget konsekvensen af og skabt et nyt prissystem for indhandling for 2018. Det skriver Great Greenland i en pressemeddelelse.

- Grundlæggende betyder det nye system, at de fangere, og de områder, der er mest afhængige af fangsten, også får størst økonomisk kompensation, forklarer Ditte Sorknæs, direktør i Great Greenland.

- Dermed håber vi også, at disse fangere vil vælge at indhandle flere skind, så vi får mulighed for at møde den efterspørgsel, der er i markedet.

Udbetalingen kommer fremadrettet til at ske som et trappesystem, hvor alle fangere med erhvervsfangerbevis kan indhandle sælskind. Hvis fangeren indhandler mere end 100 sælskind, stiger prisen per skind, og ligeledes stiger prisen efter 200 indhandlede skind.

Den totale kvote er i 2018 40.800 sælskind.