De fleste redningsaktioner ender lykkeligt

Klokken to i nat rykkede redningshelikopteren ud og for at undsætte to jollesejlere i Ilulissat isfjord. Det skete under vanskellige forhold, men de to blev bjærget i god behold.

Lige før jul blev der slået alarm i Nuuk Fjorden. En alkejæger var forsvundet og både politikutter, inspektionskib, helikoptere og frivillige ledte efter manden. Også han blev fundet i god behold.

De fleste bliver reddet

Og sådan ender langt de fleste redningsoperationer heldigvis.

Umiddelbart før jul har redningsrådet afleveret sin årlige redegørelse for sø- og flyveredningstjensten i Grønland for 2015 til Folketingets Grønlandsudvalg.

Af den fremgår det, at 96,8 procent af dem, der skønnes at have været i livsfare, er blevet reddet over en femårig periode. I 2015 lå tallet lidt lavere, da det her var 95,4 procent. Det ligger dog stadig over målet, som er 95 procent.

10 død eller savnet

I 2015 var der således i alt 216 personer, som man vurderer har befundet sig i livsfare. Heraf er de 206 blevet reddet.

Det betyder dog samtidigt, at der det år er 10 personer, der aldrig er vendt hjem til deres kære. Af dem er de seks blevet fundet døde, mens fire aldrig er blevet fundet.

Færre jollesejlere i nød

I de seneste år var 2013, det år der udløste flest SAR (Search and Rescue) indsatser. Det år var der 121 redningsoperationer med 348 personer i livsfare.

De efterfølgende år er antallet af SAR-operationer faldet til 90. Faldet skyldes især, at der er færre jollesejlere, der er kommet i nød.

- Faldet anses at kunne tilskrives, at der i Grønland gennem de sidste par år er gennemført kampagner vedrørende sikkerhed til søs i TV og i aviser, står der i redegørelsen.

2014 var dog et grimt år med hensyn til de tilfælde, hvor det endte fatalt. Det år var der i alt 15 døde eller savnede.

Mange frivillige

SAR-operationerne bliver i de fleste tilfælde koordineret af politiet. Politikutterne Sisak er da også hyppigst i indsats, når der er tale om eftersøgninger til søs. De får støtte af forsvaret i form af skibe, helikoptere og i enkelte tilfælde fly.

Det er dog også kendetegnende, at et meget stort antal frivillige deltager i redningsindsatserne.

- Årsagen er, at familier, venner og bekendte velvilligt stiller op til deltagelse i lokale eftersøgninger, står der i redegørelsen.