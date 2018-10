Flertal parat til at pille ved politikernes eftervederlag

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 24. oktober 2018 - 14:48

Demokraternes Niels Thomsen fik held med at få sit forslag sendt til udvalgsbehandling. Det handlede om, at indtægter i eftervederlagsperioden krone for krone bliver modregnet i eftervederlaget.

Nederlag for Tillie

Derimod var der ikke stemning for at støtte Samarbejdspartiets forslag om at vederlag fra et hverv som medlem af Folketinget, borgmester eller viceborgmester skulle modregnes i den løn, som et Inatsisartut-medlem modtager. Et forslag som Tillie Martinussen forgæves forsøgte at overbevise de øvrige medlemmer om det rimelige i.

Debatten om de to forslag kom vidt omkring, hvor Hans Enoksen blandt andet påpegede, at man som politiker blev ringeagtet af uskøn kritik.

- Højtuddannede og kompetente personer afviser at stille op, da det vil gå ud over deres privatliv og svække deres indkomst, sagde Hans Enoksen med beklagelse i stemmen.

Dobbeltlønner på talerstolen

En af de politikere, der får dobbeltløn, er Aleqa Hammond og hun fandt, at det var en styrke at være medlem af såvel Folketinget som Inatsisartut, da hun kunne bruge det aktivt i sit politiske arbejde og henviste til, at Inatsisartut-arbejdet ikke var en helårsbeskæftigelse.

Aleqa Hammond var imidlertid ikke modstander af, at begge forslag blev sendt til udvalgsbehandling.

Formanden for Naalakkersuisoq Kim Kielsen sagde i sin afsluttende bemærkninger, at han havde lyttet til Hans Enoksen.

- Arbejdet som politiker er ikke en dans på roser. Det handler ikke kun om vederlag og eftervederlag, men også om arbejdsforholdene, hvilket skal vægtes i det videre arbejde med forslaget, sagde Kim Kielsen.

Flere unge efterlyses

Kim Kielsen pointerede, at det var vigtigt at få flere unge til at gå ind i politik.

- De unge er mere kompromissøgende i dag, og det er vigtigt at vi giver dem lyst til at arbejde i denne sal, sagde Kim Kielsen, der opfordrede medlemmerne til at finde en gylden middelvej i det kommende udvalgsarbejde.

Debatten tog omkring to timer, før Formanden for Inatsisartut Vivian Motzfeldt kunne sende Niels Thomsens forslag om eftervederlag til udvalgsbehandling, mens Tillie Martinussens vederlagsforslag blev sendt i papirkurven.