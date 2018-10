Flertal giver Doris dødsstødet som naalakkersuisoq

Nukappiaaluk Hansen og Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 17. oktober 2018 - 17:03

Et flertal i Inatsisartut er klar til at vælte naalakkersuisoq for sundhed, sociale anliggender og justitsområdet, Doris J. Jensen (S).

Det sker, efter at støttepartiet til Naalakkersuisut, Demokraterne, vil stemme for et mistillidsvotum mod Doris J. Jensen. Dermed støtter Demokraterne IA’s mistillidsvotum, som Partii Naleraq er enige i.

- Vi har netop orienteret formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsen om, at vi ikke længere kan bakke op om, at Naalakkersuisoq Doris Jacobsen Jensen fortsætter som minister. Vi vil derfor fra Demokraatit stemme for et mistillidsvotum, skriver Demokraternes formand Niels Thomsen i en pressemeddelelse.

- Vi mener i Demokraatit, at vi alle som folkevalgte har en forpligtigelse for at forvalte borgernes tillid med den fornødne grad af respekt, herunder forvalte borgernes penge hensigtsmæssigt. I den konkrete sag mener vi fra Demokraatit, at Doris Jakobsen Jensen har ageret lemfældigt med betroede midler, lyder det fra Niels Thomsen.

Inuit Ataqatigiit varslede onsdag, at man ville fremsætte et mistillidsvotum til Doris J. Jensen, og Partii Naleraq oplyste senere på dagen til Sermitsiaq.AG, at man fuldt ud støtter IA’s drastiske skridt. Dermed er tre partier klar til at stemme for et mistillidsvotum mod Doris J. Jensen og partier har et flertal i ryggen til at tvinge Kim Kielsen til at udskifte Doris J. Jensen med en anden.

Sagen skal senest behandles tirsdag den 27. november i Inatsisartut-salen, hvor revisionsudvalgets betænkning i forbindelse med Landskassens Regnskab for 2017, skal til debat og hvori benzinkort-sagen indgår i betænkningen.

Spørgsmålet er imidlertid, om Kim Kielsen vil lade sagen belaste Naalakkersuisuts omdømme, når nu flertallet er imod ham.

Nu er øjnene rettet mod Doris J. Jensen.

Vil hun frivilligt fratræde og skåne Naalakkersuisut og hendes partiformand Siumut, Kim Kielsen, for en ydmygende og belastende periode frem til revisionsudvalgets betænkning. Eller skal hun have udstukket en direkte fyreseddel, hvor Kim Kielsen sender hende ud af Naalakkersuisoq og erstatter hende med en anden.

Det er det åbne spørgsmål netop nu.