Flertal af danskere ønsker dyrere cigaretter

I Storbritannien koster en pakke cigaretter cirka 80 kroner, i Norge 90 kroner, og i Frankrig har politikerne netop besluttet at hæve prisen gradvist, så en pakke i 2020 vil løbe op i 75 kroner.

I Danmark kan rygerne nøjes med at betale mellem 36 og 48 kroner.

Og det er for lidt, mener et flertal af befolkningen. Ifølge nye tal fra Hjerteforeningen og Kræftens Bekæmpelse bakker 64 procent op om dyrere tobak. Kun 15 procent er imod. Selv blandt rygerne er hver tredje villig til at betale mere for røgen.

- Det er et udtryk for, at befolkningen anser rygning som et stort problem, som koster mange mennesker livet.

- De er godt klar over, at det ikke længere er nok bare at oplyse om, at det er usundt, siger Simon Rask, chefkonsulent i forebyggelsesafdelingen i Hjerteforeningen.

Både Hjerteforeningen og Kræftens Bekæmpelse har længe efterlyst højere priser. Det skyldes, at antallet af rygere er stagneret på omkring 22 procent.