Flertal afviser gebyr på kirkebesøg

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 19. november 2018 - 14:14

Et enigt kirkeudvalg vil ikke acceptere, at Naalakkersuisut indfører gebyr på kirkebesøg, der ligger uden for den normale kirkegang. Det fremgår af en betænkning, som udvalget har afgivet forud for lovforslagets andenbehandling.

Socialt mødested

- I Grønland har vi tradition for, at kirken er et samlingspunkt for alle - at kirken er åben. Vores kirker udgør et religiøst, åndeligt og socialt mødested, og er derudover et symbol på vores historie og samfundsværdier. Derfor bør kirken også være åben for alle, hvad enten det drejer sig om herboende eller turister, som ønsker at lære mere om vores samfund og historie, skriver et enigt udvalg, der bemærker, at det må være muligt at opretholde den åbne og gebyrfrie kirke sideløbende med, at der kan søges fler midler til menighedsplejen.

I lovforslaget skulle gebyrindtægterne gå til menighedsplejen, som man indikerer fattes penge. I den forbindelse opfordrer udvalget til, at man gennemfører en intern undersøgelse af, “hvordan de afsatte midler til diakoni bedre kan udnyttes til brug for menighedsplejen”.

Kirkebøsser stjæles

Det fremgår af et svar til udvalget fra naalakkersuisoq for kirke, Ane Lone Bagger, at flere kirker har fjernet kirkebøssen, fordi den blev stjålet.

-Omfanget af skaderne ved indbruddene kan være ret betydelige, og det er derfor nødvendigt at fjerne kirkebøsserne for at mindske risikoen for indbrud, skriver Ane Lone Bagger, der imidlertid understreger, at der var tale om små beløb, der blev lagt i kirkebøsserne.