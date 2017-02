Flere unge rammes af frygtet sygdom

Særligt alarmerende er det, ifølge sundhedsmyndighederne, at unge rammes i større antal.

- Det er bekymrende, at mange unge smittes. Et højt antal smittede unge fortæller nemlig, at der er aktiv smittespredning i befolkningen, fremhæves det i en ny »national tuberkulose-strategi 2017-2021«, som er udarbejdet i et samarbejde mellem Departementet for Sundhed, Landslægeembedet og TB-Styringsgruppen.

Seneste tal, gengivet i strategiplanen, viser, at der i 2015 var cirka 75 tilfælde af tuberkulose.

Hårdest ramt er østkyst-byerne, men også lokaliteterne i syd – Qaqortoq, Narsaq, Nanortalik og Paamiut – er relativt hårdt ramt.

Landsdækkende problem

Med andre ord: Tuberkulose er blevet et landsdækkende problem:

- Stigningen i antallet af tilfælde i begyndelsen af 1990’erne kunne forklares med små epidemier i bygder. I de senere år har antallet af anmeldte tilfælde både været i byerne og bygderne og dermed fulgt befolkningen. Cirka halvdelen af de anmeldte tilfælde er smitsomme. Dette betyder, at diagnosen er stillet sent og der har været stor risiko for smittespredning, anføres det i strategiplanen, hvor det også fremhæves, at i 2010 blev der registreret det – hidtil – højeste antal tuberkulosetilfælde.

Niveau med udviklingslande

I strategiplanen skæres problemet meget kontant ud: Udbredelsen er på niveau med »flere udviklingslande«.